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ЗСУ звільнили місто на Миколаївщині: щемливе відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ звільнили місто на Миколаївщині: щемливе відео
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки
фото скріншот відео

Снігурівка деокупована силами 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ

Українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

«Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Слава Україні» – повідомили військові.

Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що на стадіоні у Снігурівці Миколаївської області піднято прапор України.

Триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: Миколаїв Миколаївщина ЗСУ деокупація

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