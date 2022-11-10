Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України (відео)
фото ілюстративне

Українські захисники звільнили населені пункти Євгенівка, Бобровий Кут та Павлівка

Збройні сили України звільнили від російських загарбників Євгенівку та Бобровий Кут, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Відповідне відео вже з’явилося в соцмережах.

«Станом на 13:30 10 листопада два населених пункти Бобровий Кут та Євгенівка взяті під контроль Сил спеціальних операцій», – йдеться у відео.

Також наші бійці повернули село Павлівка, що на Миколаївщині.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії

Читайте також: Неможливо дивитися без сліз. Жінки дякують військовим, які звільнили Херсонщину (відео)
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники забираються геть з правого берега Херсонщини
Звільнення Херсонщини: як Росія може відповісти
Сьогодні, 15:54
Генштаб поки офіційно не повідомляв про звільнення цих населених пунктів
ЗСУ звільнили ще два населених пункти на Херсонщині (відео)
Сьогодні, 14:59
На Миколаєво-Криворізькому напрямку нібито здійснюється маневр рашистів на підготовлені позиції
Як називати втечу із Херсона? Міноборони Росії вигадало нове слово
Сьогодні, 16:37

Події в Україні

Місцеві співали гімн: ЗСУ встановили український прапор у Станіславі (відео)
Місцеві співали гімн: ЗСУ встановили український прапор у Станіславі (відео)
Влада анонсувала гарні новини з Миколаївщини (відео)
Влада анонсувала гарні новини з Миколаївщини (відео)
Ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України (відео)
Ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України (відео)
Як називати втечу із Херсона? Міноборони Росії вигадало нове слово
Як називати втечу із Херсона? Міноборони Росії вигадало нове слово
Жодної вцілілої хати: очільник Херсонщини показав деокуповане село (відео)
Жодної вцілілої хати: очільник Херсонщини показав деокуповане село (відео)
Неможливо дивитися без сліз. Жінки дякують військовим, які звільнили Херсонщину (відео)
Неможливо дивитися без сліз. Жінки дякують військовим, які звільнили Херсонщину (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
30K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
15K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
14K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту