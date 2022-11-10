Ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України (відео)

Українські захисники звільнили населені пункти Євгенівка, Бобровий Кут та Павлівка

Збройні сили України звільнили від російських загарбників Євгенівку та Бобровий Кут, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Відповідне відео вже з’явилося в соцмережах.

«Станом на 13:30 10 листопада два населених пункти Бобровий Кут та Євгенівка взяті під контроль Сил спеціальних операцій», – йдеться у відео.

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Також наші бійці повернули село Павлівка, що на Миколаївщині.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

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9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.