Влада анонсувала гарні новини з Миколаївщини (відео)

Голова Миколаївської ОВА закликав людей, які працювали у комунальних службах області, повертатись

Українські військові заявляють, що Миколаївська область повністю звільнена. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Офіційної інформації від влади щодо повного звільнення Миколаївщини ще немає. Зазначимо, що до Миколаївської області також входить Кінбурнська Коса, яка знаходиться на лівому березі Дніпра.

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Проте голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вже повідомив, що є багато хороших новини з Миколаївської області. У звільнені населені пункти скоро повернеться електроенергія та тепло.

«Багато новин хороших. Продовжуємо мовчати, тому, що це справа військових. Ті люди, які виїжджали – не спішіть повертатись. Ті, хто працював у комунальних службах – зв’язуйтесь зі своїми керівниками. Тому, що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно», – сказав Кім.

Кім додав, що журналістів поки не допускають у деокуповані райони. – «Ексклюзивне право знімати відео зараз тільки у ЗСУ».

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Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував ситуацію на фронті.

«Скоро будуть гарні новини», – написав він.

Раніше повідомлялося, що ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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