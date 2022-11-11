Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінничині

На місці влучання працюють рятувальні служби

Російські окупанти вночі, 11 листопада, обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

Борзов повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

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Нагадаємо, 9 листопада рашисти обстріляли Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню «Смерч» чи з «Торнадо С».

Додамо, за даними розвідки найближчими днями російські загарбники можуть обстріляти житлові квартали Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.