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Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінничині

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінничині
Рашисти вночі обстріляли Вінничину
фото ілюстративне

На місці влучання працюють рятувальні служби

Російські окупанти вночі, 11 листопада, обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

Борзов повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, 9 листопада рашисти обстріляли Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню «Смерч» чи з «Торнадо С».

Додамо, за даними розвідки найближчими днями російські загарбники можуть обстріляти житлові квартали Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Теги: рашисти окупанти Вінниччина обстріл

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