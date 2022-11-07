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Розвідка попереджає про можливі провокації рашистів найближчими днями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка попереджає про можливі провокації рашистів найближчими днями
У населених пунктах правобережжя відбувається масове мародерство
фото ілюстративне

Ворог розсилає повідомлення про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури

Найближчими днями російські загарбники можуть обстріляти житлові квартали Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що рашисти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. У них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

«Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки РФ з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

«Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали)», – зазначають у розвідці.

У смт Любимівка окупанти вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

У селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Раніше повідомлялося, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди. 

 

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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