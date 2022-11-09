Обстріл Кривого Рогу: Вілкул звернувся до містян

Вілкул: «Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів»

Рашисти обстріляли кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню «Смерч» чи з «Торнадо С». Унаслідок обстрілів можливе розсіювання касетних боєприпасів. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно «Смерч» або «Торнадо С». Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520», – написав Вілкул.

Як повідомлялося, у середу ввечері, 9 листопада, у Кривому Розі пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Також, у ніч на 9 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. «П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – розповів він.

Нагадаємо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.