ЗСУ знищили унікальну російську станцію для боротьби з дронами (відео)

Ретельно замаскований комплекс виявили розвідники з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ

Військова контррозвідки ЗСУ на Донеччині знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Сілок-01». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Браконьєри» з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків на Донеччині. Це одна з останніх розробок РФ. Завдання такої РЕБ – боротьба з безпілотниками. Але наші специ просто снайперськи працюють з ударних дронів. Тож довели, що цей черговий «аналоговнєт» зразково функціонує лише на полігонах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ вранці 28 жовтня оновив дані про результати полювання на загарбників за минулу добу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали 69700 особового складу, за останню добу приблизно 480 осіб ліквідовано.

Як повідомлялося, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.