Окупанти з «Градів» обстріляли Золочів під Харковом, є загиблі

Увечері 9 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню «Град» знову обстріляли Золочів під Харковом. Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі «Суспільному».

Противник завдав п'ять ударів. Один зі снарядів впав з гуртожитком для переселенців з Донбасу, ще один удар припав на підстанцію, в результаті чого половина селища залишилася без світла.

В результаті обстрілу загинула жінка, ще п'ятеро осіб поранені. Крім того, зруйновані два будинки, ще 14 – пошкоджено.

Нагадаємо, 7 червня російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та населених пунктів Харківщини. З артилерії окупанти обстріляли Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шість людей отримали поранення.

Нагадаємо, триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів та стрілецької зброї. Ворог також має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.