Харківщина: окупанти продовжують гатити з артилерії, є загиблі

Сьогодні з артилерії рашисти обстріляли Харків та села Черкаська Лозова, Слатине та Коробочкіне

Загинуло щонайменше троє людей

Російські війська продовжують обстрілювати території України. Під обстріл знову попала Харківщина. Про це повідомив голова місцевої ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та населених пунктів Харківщини. Ворог не здатен здолати опір наших захисників. Натомість окупанти влаштували справжній терор проти мирного населення, обстрілюючи беззбройних людей», – зазначає голова ОДА.

Сьогодні з артилерії окупанти обстріляли Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шість людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється.

«Обстріли сьогодні ще можуть продовжитися. Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе! Неспроможний воювати проти ЗСУ ворог намагається затероризувати мирних харків'ян. Але це йому не вдасться», – додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що рашисти знову обстріляли спальний район Харкова. Відомо про трьох поранених та одного загиблого.

Додамо, що на лінії зіткнення на Харківщині тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. Проводить дистанційне мінування місцевості. В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці.



