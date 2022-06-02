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  4. Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)
рус
    Події в Україні

    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)

    Протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району - Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)
    Протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району
    фото: t.me/synegubov

    На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій

    Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула одна жінка, один чоловік отримав поранення. Ще троє жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС. Ще двоє мирних мешканця Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів», – повідомив Синєгубов.

    Він також додав, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. Одна людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. Четверо мирних мешканців отримали поранення.

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    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)
    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)
    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)
    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)

    «На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат», – повідомив голова Харківської ОВА.

    Нагадаємо, сьогодні вночі на Сумщині під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади.

    Також у Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна військові Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина: від ворожих обстрілів загинула людина, вісім поранені (фото)