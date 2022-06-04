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  4. Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
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    Події в Україні

    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)

    Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі більше 100 м від його епіцентру - Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
    Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі більше 100 м від його епіцентру
    фото: ФК «Металіст»

    Після «прильоту» по навчальному центрі утворилася вирва глибиною в п'ять метрів

    Російська ракета влучила у навчально-тренувальний центр ФК «Металіст 1925» у селищі Високий. Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

    Ракетного удару завдали зі сторони російського Бєлгорода. Після «прильоту» утворилася вирва глибиною в п'ять метрів.

    «У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон», – йдеться в повідомленні.

    Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень.

    «Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі більше 100 м від його епіцентру», - додають в пресслужбі клубу.

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    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)
    фото: ФК «Металіст»

    Раніше повідомлялося, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна ФК «Металіст» ракета окупація #stoprussia
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    Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)