Харківщина: окупанти вдарили ракетою по тренувальній базі ФК «Металіст» (фото)

Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі більше 100 м від його епіцентру

Після «прильоту» по навчальному центрі утворилася вирва глибиною в п'ять метрів

Російська ракета влучила у навчально-тренувальний центр ФК «Металіст 1925» у селищі Високий. Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

Ракетного удару завдали зі сторони російського Бєлгорода. Після «прильоту» утворилася вирва глибиною в п'ять метрів.

«У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон», – йдеться в повідомленні.

Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень.

«Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі більше 100 м від його епіцентру», - додають в пресслужбі клубу.

Раніше повідомлялося, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.