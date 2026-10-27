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Окупанти заявили, що планують вивезти жителів Олешок на територію Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти заявили, що планують вивезти жителів Олешок на територію Росії
В окупованому місті гуманітарна катастрофа
фото: кадр з відео

Для евакуації, за словами гауляйтера Володимира Сальдо, вже підготували транспорт, але спочатку потрібно розмінувати дорогу

Окупаційна влада заявила про можливість евакуації жителів Олешок на окупованій частині Херсонщини до окупованого Криму та Ростовської області Росії. Відповідний транспорт уже підготували, однак перед виїздом необхідно розчистити та перевірити дорогу, яку раніше мінували. Про це заявив призначений окупантами «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо, пише «Главком».

За словами Сальдо, дорога тривалий час залишалася замінованою, а після розмінування на ній могли залишитися уламки мін та інші небезпечні предмети.

«За весь цей час її постійно мінували. Відповідно, на дорозі, навіть якщо її розмінували, лежать уламки цих мін. На узбіччі вздовж дороги також можуть бути так звані “пелюстки” – протипіхотні міни», – заявив Сальдо.

Він також зазначив, що не всі жителі Олешок погоджуються на евакуацію: частина людей хоче залишитися у своїх домівках.

Варто нагадати, що підготовка безпечного коридору до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини може зайняти кілька днів.

Локальний «режим тиші» в місті почав діяти вранці 27 жовтня. Його запровадили для підготовки та проведення гуманітарної місії, зокрема для забезпечення можливості виїзду цивільних жителів.

За словами журналістів, перед проведенням місії російським військовим необхідно розмінувати дорогу, що веде до міста. Він стверджує, що йдеться про десятки кілометрів шляху, а ближче до Олешок роботи для саперів стає більше.

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Теги: росія війна окупація Олешки

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