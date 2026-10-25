Гуманітарна криза в Олешках: дрони доправили допомогу для родин із дітьми

Серед дітей у заблокованих Олешках є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни

Вигівський: у посилках були сухі сніданки, молоко та розвивальні ігри

Бійці Національної гвардії доставили в окуповані Олешки на Херсонщині 15 пакунків загальною вагою понад 600 кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

Вантаж безпілотниками доправили військові роти спеціального призначення «Болгаричі» 11-ї бригади Нацгвардії. За словами Вигівського, гвардійці зробили це напередодні. Допомогу призначили для родин із дітьми, які залишаються в окупованому місті.

фото: Національна гвардія України / Telegram

Крім сухих сніданків, молока й розвивальних ігор, у пакунки поклали іграшки. Міністр наголосив, що серед дітей у заблокованих Олешках є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни. За його словами, військові підтримують ці родини та доставляють їм продукти першої необхідності.

Чому допомогу доправляють дронами

В Олешках склалася критична гуманітарна ситуація: мешканці мають обмежений доступ до їжі, ліків, чистої води й електроенергії. Евакуацію ускладнюють заміновані дороги та постійні атаки, про що «Главком» писав у матеріалі про три домовленості щодо окупованих Олешок.

Це не перша така операція. На початку жовтня українські військові вдруге доставили дронами допомогу в Олешки: майже 400 пакунків загальною вагою близько 4 тонн. До вантажу входили продукти, ліки та дитячі набори.

Режим тиші в Олешках

Україна та Росія погодили режим тиші для гуманітарної місії в місті. Омбудсман Дмитро Лубінець, який очолює українську переговорну групу, повідомив, що припинення вогню має початися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова підтвердила, що з російського боку режим тиші встановлено з 04:00 за московським часом. Це той самий момент.

За словами Лубінця, угода передбачає три кроки:

режим тиші;

доставку гуманітарного вантажу в Олешки;

вільне пересування цивільних із міста.

Водночас Білий дім заявив, що локальне перемир'я розпочнеться 29 жовтня.

За словами президента Володимира Зеленського, гуманітарна місія в Олешках триватиме кілька днів. До її проведення мають долучитися представники України, США та Росії. Зеленський також повідомив, що заміновані шляхи, якими цивільні зможуть залишити місто, мають розмінувати російські військові.

Ці плани є частиною ширшої операції, мета якої – не лише доправити необхідне людям, а й забезпечити безпечний вихід цивільних із заблокованого міста. За словами Зеленського, російська сторона має розмінувати шляхи, якими мешканці зможуть залишити Олешки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те, що Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках.