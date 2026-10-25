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Операція в Олешках: Лубінець звернувся до жителів міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Операція в Олешках: Лубінець звернувся до жителів міста
До організації гуманітарної місії в Олешках залучені український омбудсман і російська уповноважена з прав людини
фото: Дмитро Лубінець

Рідних і близьких людей, які залишаються в Олешках, закликають передавати інформацію, що може допомогти організувати гуманітарну місію

В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини планують провести гуманітарну місію для допомоги жителям міста. До її організації залучені український омбудсман і російська уповноважена з прав людини, а сприяння процесу надала перша леді США Меланія Трамп. Наразі українська сторона збирає інформацію про людей, які залишаються в місті та потребують допомоги. Про підготовку місії повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

«Щиро вдячний Першій леді за посередництво в цьому процесі та її надзвичайно людяну позицію, яка допомагає створити умови для порятунку наших громадян», – сказав Дмитро Лубінець.

Він також наголосив, що перебуває на постійному зв'язку із залученими сторонами, державними органами та місцевим самоврядуванням.

Наразі українська сторона збирає інформацію про людей, які залишаються в Олешках і потребують допомоги. Особливу увагу приділяють літнім людям, маломобільним громадянам та тим, хто не може самостійно подбати про себе.

Рідних і близьких людей, які залишаються в Олешках, закликають передавати інформацію, що може допомогти організувати гуманітарну місію.

Звернутися до Офісу Омбудсмана України можна за такими контактами:

  • WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34; +38 067 182 55 04.
  • Електронна пошта: [email protected].
  • Електронний кабінет: cabinet.ombudsman.gov.ua.

«Ми готові опрацювати кожне звернення та зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам», – додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, припинення вогню для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом має розпочатися гуманітарна операція з розблокування доступу до міста Олешки на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Росіяни замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів.

Також Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.

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Теги: Олешки Дмитро Лубінець Україна дороги окупанти росія

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