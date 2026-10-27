Окупанти заявили, що евакуація жителів Олешок відкладається, назвавши причину

Для відкриття безпечного коридору до міста на Херсонщині російським військовим потрібно розмінувати дорогу

Підготовка безпечного коридору до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини може зайняти кілька днів. Про це російські військові повідомили ЗМІ, пише «Главком».

Локальний «режим тиші» в місті почав діяти вранці 27 жовтня. Його запровадили для підготовки та проведення гуманітарної місії, зокрема для забезпечення можливості виїзду цивільних жителів.

За словами журналістів, перед проведенням місії російським військовим необхідно розмінувати дорогу, що веде до міста. Він стверджує, що йдеться про десятки кілометрів шляху, а ближче до Олешок роботи для саперів стає більше.

«Це десятки кілометрів траси, причому чим ближче до міста, тим роботи у саперів 18-ї загальновійськової армії все більше», – заявив кореспондент видання «Вести».

Окупанти також звинуватили Збройні сили України в мінуванні дороги за допомогою безпілотників протягом кількох місяців. За його словами, йдеться як про протипіхотні міни типу «Пелюсток», так і про протитанкові боєприпаси.

Варто зазначити, що саме російські військові використовують протипіхотні міни типу «Пелюсток», і не раз використовували повітряний спосіб мінування на території окупованого Донбасу.

Нагадаєамо, що на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії.

Гуманітарну місію Україна проводить спільно з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Посередництво й координацію забезпечує перша леді США Меланія Трамп, зазначив омбудсмен. За його словами, сторони дотримуються домовленостей, яких досягли керівники переговорних груп. Лубінець пообіцяв і надалі інформувати суспільство про перебіг місії та наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека цивільних в Олешках.