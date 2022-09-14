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Окупанти засудили кримчан за «Червону калину» на весіллі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти засудили кримчан за «Червону калину» на весіллі
Навіть власник кафе потрапив під роздачу рашистів 
фото з відкритих джерел

Учасників свята покарали арештами та штрафами 

В окупованому Бахчисараї так званий «суд» покарав учасників весілля, під час якого прозвучала пісня «Червона калина». Шістьох учасників весілля окупанти засудили за «демонстрацію нацистської символіки та дискредитацію армії». Про це повідомили російські ЗМІ.

Рашистам дуже не сподобалося, що в пісні є рядки «звільняти братів-українців із московських кайданів». Власник банкетного залу, де пройшло весілля, отримав 15 діб арешту, діджей і танцівниця – по 10 діб, мати нареченого – п'ять діб, мати нареченої – штраф у 40 тис. руб. (майже 25 тис. грн), дружина власника ресторану – у 50 тис. рублів (майже 31 тис. грн). Ресторан під час проведення перевірки закрили.

Окупанти засудили кримчан за «Червону калину» на весіллі фото 1

Нагадаємо, пісню включили 10 вересня під час святкування весілля у банкетній залі «Арпат». Раніше власник ресторану під тиском окупантів публічно вибачився за інцидент. Відеозвернення з вибаченнями записав і діджей.

Крім того, так званий «голова» окупаційної клади Криму Сергій Аксьонов запропонував карати кримчан за проукраїнські гасла та пісні. Він заявив, що скандування та виконання «націоналістичних пісень» на публічних заходах є «зрадою» стосовно Росії.  

Теги: Крим окупанти весілля ресторан дружина пісня

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