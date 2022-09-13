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Рашисти тікають із захопленого Мелітополя в бік Криму, – Федоров

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти тікають із захопленого Мелітополя в бік Криму, – Федоров
Окупанти тікають із Мелітополя
фото ілюстративне

Окупанти зламують гаражі та викрадають автівки цивільних

Російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано – стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів», – наголосив Федоров.

Як повідомив мер, щоб «вивезти крадене із Запорізької області, військові «другої армії світу» вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних».

«Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть «асвабадітєлі», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил. 

До слова, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Крим окупанти військові транспорт Мелітополь переговори наступ контрнаступ

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