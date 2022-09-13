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Окупанти заборонять виїзд із Криму без дозволу військкомату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заборонять виїзд із Криму без дозволу військкомату
РФ планує провести мобілізацію в Криму
фото ілюстративне

З 19 вересня водіям та пасажирам при виїзді необхідно мати дозвіл військкомату із зазначеною датою повернення

Російські загарбники з 19 вересня заборонять виїзд із Криму без наявності письмового дозволу від рашистського військкомату. Про це свідчить документ, призначений одній із транспортних компаній від військового комісаріату, передає видання Qirim News.

В документі йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Керченського мосту та обмеження виїзду.

«Для виїзду за межі республіки Крим, водіям та особам, що супроводжують вантаж, з переліку військовозобов’язаних, при собі потрібно мати письмовий дозвіл військового комісаріату з обов’язковим вказанням дати повернення», – зазначається в документі.

Окупанти заборонять виїзд із Криму без дозволу військкомату фото 1

Раніше повідомлялося, що успішні дії Збройних сил України змушують так звану «владу» тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Крім того, курсантів кримського вишу Росія планує достроково кинути на війну.

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Теги: Крим росія окупанти Україна

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