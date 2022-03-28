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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетні удари по чотирьох містах

    Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному - Окупанти завдали ракетні удари по чотирьох містах
    Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному
    фото з відкритих джерел

    Маріуполь під килимовими бомбардуваннями, зазначив Подоляк

    Російські війська увечері 27 березня влаштували масований обстріл ракетами українських міст. Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з РФ Михайло Подоляк повідомив, що під удари потрапили Луцьк, Харків, Житомир, Рівне.

    «Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?» –написав Подоляк.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що вибухи чутно в Київській області зразу в кількох місцях. У Броварському районі в Гнідині, також в районі Василькова та Софіївської Борщагівки. За його словами, спрацювала ППО. Інформація про постраждалих встановлюється.

    За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі вчора ворог завдав у Львові.

    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти війна обстріл Житомир Луцьк Україна Рівне окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетні удари по чотирьох містах