Окупанти завдали ракетні удари по чотирьох містах
Маріуполь під килимовими бомбардуваннями, зазначив Подоляк
Російські війська увечері 27 березня влаштували масований обстріл ракетами українських міст. Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з РФ Михайло Подоляк повідомив, що під удари потрапили Луцьк, Харків, Житомир, Рівне.
«Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?» –написав Подоляк.
Знову тотальні ракетні удари по . Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі . Європі це точно подобається?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що вибухи чутно в Київській області зразу в кількох місцях. У Броварському районі в Гнідині, також в районі Василькова та Софіївської Борщагівки. За його словами, спрацювала ППО. Інформація про постраждалих встановлюється.
За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі вчора ворог завдав у Львові.