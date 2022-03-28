Зеленський назвав людей, які пішли на співпрацю з окупантами в Україні

Зеленський звернувся до людей, які пішли на співпрацю з окупантами в Україні

Українців, які пішли на співпрацю з окупантами, Зеленський назвав феноменальними дурнями

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які пішли на співпрацю з окупантами в Україні. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до українців.

«Тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військами, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б», – заявив президент.

Він також подякував людям в Херсоні, в Каховці, в Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам.

«Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що буде працювати на тижні і заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України.

Нагадаємо, Гайдай розповів, як рашисти масово агітували луганських керівників усіх рівнів перейти на їх бік, але погодилися стати зрадниками очільники лише трьох невеличких населених пунктів.

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