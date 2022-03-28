Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими

Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто «українські військові» знущаються над російськими полоненими. Про це Залужний написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому одягнені у форму українських військових люди знущаються над нібито взятими в полон російськими солдатами.

«З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає і поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових» по відношенню до «російських полонених», – написав Залужний.