Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими
Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто «українські військові» знущаються над російськими полоненими. Про це Залужний написав на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому одягнені у форму українських військових люди знущаються над нібито взятими в полон російськими солдатами.
«З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає і поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових» по відношенню до «російських полонених», – написав Залужний.
Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Залужний закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони України розповіли, що робити російським матерям, чиї сини потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ.
На початку війни російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.