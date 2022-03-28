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    Події в Україні

    Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими

    Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими - Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими
    Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими
    фото з відкритих джерел

    Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права

    Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний застерігає, що в мережі поширюють постановочні відео, зроблені росіянами, на яких буцімто «українські військові» знущаються над російськими полоненими. Про це Залужний написав на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому одягнені у форму українських військових люди знущаються над нібито взятими в полон російськими солдатами.

    «З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає і поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито «українських військових» по відношенню до «російських полонених», – написав Залужний.

    Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Залужний закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.

    Нагадаємо, в Міністерстві оборони України розповіли, що робити російським матерям, чиї сини потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ.

    На початку війни російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими