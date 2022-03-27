У Харкові та Луцьку прозвучали потужні вибухи

Майже в усіх областях України оголошено сигнал повітряної тривоги

У Луцьку й Харкові прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інформацію про вибухи у Луцьку підтвердив мер міста Ігор Поліщук.

Він попросив мешканців залишатися в укриттях та не публікувати фото та відео вибухів.

Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежі.

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що у Луцьку були ракетні удари по нафтобазі.

«Щодо вибухів, що пролунали у Луцьку. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – заявив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи також лунають у Рівному та Житомирі, подробиць поки немає.

У багатьох регіонах України в ці хвилини триває повітряна тривога.

Нагадаємо 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.