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    У Харкові та Луцьку прозвучали потужні вибухи

    Над Луцьком піднімається дим - У Харкові та Луцьку прозвучали потужні вибухи
    Над Луцьком піднімається дим
    фото з відкритих джерел

    Майже в усіх областях України оголошено сигнал повітряної тривоги

    У Луцьку й Харкові прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Інформацію про вибухи у Луцьку підтвердив мер міста Ігор Поліщук.

    Він попросив мешканців залишатися в укриттях та не публікувати фото та відео вибухів.

    Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежі.

    Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що у Луцьку були ракетні удари по нафтобазі.

    «Щодо вибухів, що пролунали у Луцьку. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – заявив він.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи також лунають у Рівному та Житомирі, подробиць поки немає.

    У багатьох регіонах України в ці хвилини триває повітряна тривога.

    Нагадаємо 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Теги: Харків росія окупанти війна Волинська область Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові та Луцьку прозвучали потужні вибухи