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Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
фото ілюстративне

Рашисти застосовують «килимові атаки»

Російські терористи вимушено зменшили кількість обстрілів правобережжя Херсонської області. Після погіршення погодних умов окупанти якісніше використовують власні снаряди. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. 

Зазначається, що рашисти застосовують «килимові атаки».

«Окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки й самого Херсона. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу», – зауважила Гуменюк.

Речниця підтвердила власні слова втратами серед цивільних: за минулу добу троє людей загинули, 15 поранені.

«Багато будинків – багатоповерхових і приватних постраждали. Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури – кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди», – додала спікерка.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: окупанти Херсонщина війна

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