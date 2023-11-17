У Маріуполі розростається кладовище: окупанти вигадали цинічну схему (відео)

За тиждень в Маріуполі помирають до 400 людей

Старокримське кладовище в тимчасово окупованому Маріуполі продовжує зростати. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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«Нові траншеї, не могили – траншеї знов. Нові таблички неопізнаних загиблих. Без ексгумацій – воно зростає. Та цинізму ані окупантів немає меж», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через велику кількість одиноких старих людей, що помирать до 400 на тиждень, місцева окупанти та колаборанти (часто у зговорі з поліцією) записують їх як безіменних.

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«Заради переоформлення нерухомості. Який нереальний сюр та найбільш цинічна нажива. Тому – кладовще зростає невідомими. Не виключно, але у тому числі», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.