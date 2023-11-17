Атака на Хмельниччину та майже 120 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

На Запоріжжі надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Вчора під час ранкової повітряної тривоги в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Деталі встановлюються.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (15 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано три вибухи. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

118 ударів за добу – рашисти вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. 96 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Щербаків, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню. Ворог здійснив три ракетні удари по Роботиному та Новодарівці, 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Чарівному, Левадному, Лугівському, Малим Щербакам й Степовому, а також п'ять РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки та Темирівки. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Понад 15 ворожих снарядів за вчорашній день прилетіло на Нікопольщину. Агресор вчинив два обстріли – бив з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена лінія електропередач. Вночі російська армія знов била по Нікопольщині. З артилерії спершу ворог поцілив по районному центру. Потім – по одному з сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Вночі ворог обстріляв смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, горіла господарча споруда на пл. 50м.кв. Постраждалих не має. Також ворог обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди. Вчора ворог завдав удару КАБ по смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено будівлі Державної пожежно-рятувальної частини, два автомобілі.

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Луганщина

Ворог вчора безуспішно спробував штурмувати наші позиції в Білогорівці. Не мають успіху росіяни й у Серебрянському лісі, тому практично щодоби здійснюють туди авіаційні нальоти. За добу противник здійснив 137 обстрілів (531 снаряд).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – вісім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Покровськ, с. Антонівка, с.Орлівка, с.Соловйове Пошкоджено житловий будинок, мережа теплопостачання, трансформатор, електромережа 35 кВт, складське приміщення, магазин. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Одещина

Вночі противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed. В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах кількох областей, серед яких і Одеська.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території сіл Солончаки та Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора під артилерійським вогнем було м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 58 обстрілів (347 снарядів), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (43 снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні. Вчора ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі. До лікарні каретою «швидкої» доставили 54-річну жінку. Потерпілій надають допомогу.

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Також вчора російська армія масовано вдарила по Білозерці. Дві людини загинуло, ще троє – поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села без електропостачання. В результаті масованого артилерійського обстрілу Херсона вчора – троє загиблих і шестеро поранених. Ворог бив по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку. Наймолодша поранена – 15-річна дитина. Вона потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Обох потерпілих шпиталізували.

Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста. Всього за добу в області: шестеро людей загинули, ще 10 – дістали поранення, з них одна дитина.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.