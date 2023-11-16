ЗСУ пояснили, чому окупанти зменшили кількість авіаударів по Авдіївці

Речник зазначив, що загалом протягом доби росіяни завдали дев’ять авіаударів на Таврійському напрямку

На Авдіївському напрямку напруга на полі бою залишається приблизно на тому ж рівні, що і була, однак росіяни стали менше використовувати авіацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Речник зазначив, що загалом протягом доби росіяни завдали дев’ять авіаударів на Таврійському напрямку. Було 45 боєзіткнень.

Коментуючи нинішню ворожу активність на фронті, Штупун сказав, що вона «приблизно тримається на одному рівні». На Мар’їнському напрямку «весь час йде напруга» – невеликі піхотні групи росіян продовжують здійснювати штурмові дії у великій кількості.

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«На Авдіївці також, можна сказати, ситуація по активності ворога залишається десь такою самою. Єдине, що він зменшив кількість авіаударів. Це може бути пов’язано як з якоюсь, можливо, нестачею зброї, але дуже великий вплив мають погодні умови, а також вміння російських пілотів застосовувати певне озброєння в таких метеоумовах», – сказав Штупун.

Нагадаємо, на двох напрямках фронту в Україні російські загарбники застосували хімічну зброю.

Як повідомляла британська розвідка, якщо окупантам вдасться захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.

До слова, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.