Окупанти знову вдарили по Харкову: перші деталі прильотів
Під обстріл потрапив Холодногірський район Харкова
У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Вночі був приліт до Холодногірського району міста», – поінформував він.
За даними Терехова, попередньо без жертв.
У результаті обстрілу постраждали чотири автомобілі.
«Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту», – додав Терехов.
Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували. Інформації про руйнування та постраждалих немає.
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