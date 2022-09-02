Окупанти знову вдарили по Харкову: перші деталі прильотів

У результаті обстрілу постраждали чотири автомобілі

Під обстріл потрапив Холодногірський район Харкова

У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Вночі був приліт до Холодногірського району міста», – поінформував він.

За даними Терехова, попередньо без жертв.

У результаті обстрілу постраждали чотири автомобілі.

«Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту», – додав Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували. Інформації про руйнування та постраждалих немає.