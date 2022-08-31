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Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)
У Харкові окупанти розгромили офіс «Батьківщини»
фото: Юлія Тимошенко

Тимошенко зазначила, що офіс «став черговою жертвою російського геноциду»

У Харкові внаслідок обстрілів окупантів знищено офіс партії «Батьківщина». Про це повідомила лідерка партії Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що офіс постраждав внаслідок «прильоту».

«Так сьогодні виглядає харківський офіс «Батьківщини» – «прилетіло» і нам. Партійний осередок, який наш Віталій Данілов та його команда з перших днів війни перетворили на справжній центр допомоги харків’янам, став черговою жертвою російського геноциду...Нескінченний терор проти мирних лише стверджує нас у бажанні не брати полонених і не зупинятися до повного знищення ворога! », – написала Тимошенко.

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Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російські військові обстріляли Харків. «Приліт» зафіксували у Київському районі. Окупанти поцілили у житловий будинок.

Разом з тим, 30 серпня рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

Теги: Харків Юлія Тимошенко обстріл

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