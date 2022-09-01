У Харкові пролунали вибухи, – ЗМІ
Інформації про руйнування немає
У Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.
Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували. Інформації про руйнування та постраждалих немає.
Незважаючи на це, громадян закликають перебувати у сховищах та дотримуватися правил безпеки.
Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.
Нагадаємо, 1 вересня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про шість гучних вибухів у місті.
До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.
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