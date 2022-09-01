У Харкові пролунали вибухи, – ЗМІ

Інформації про руйнування немає

У Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.

Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували. Інформації про руйнування та постраждалих немає.

Незважаючи на це, громадян закликають перебувати у сховищах та дотримуватися правил безпеки.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, 1 вересня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про шість гучних вибухів у місті.

До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.