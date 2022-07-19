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    Події в Україні

    Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства

    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину - Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства
    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину
    фото ілюстративне

    Окупанти випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів

    У ніч на 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

    За його даними, по Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі.

    У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики.

    Серед людей постраждалих немає.

    У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Без постраждалих.

    Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські війська тежк кілька разів ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю. Окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя.

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    Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства
    Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства
    Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства

    Окупанти і ранше обстрілювали Нікополь.

    Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вдарили по Нікополю: є влучання у два підприємства