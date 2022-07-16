  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)

    Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок - Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)
    Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Рятувальники розбирають завали будинків і шукають людей

    Вранці 16 липня російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетрощини. Окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Зазнала поранень жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

    «Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування і шукають людей», – повідомив Резніченко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)
    Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)
    Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)

    Крім того, у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Постраждалих немає.

    «На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення», – повідомив Резніченко.

    Як повідомлялося, російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.. Повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)