Окупанти накрили «Градами» Нікополь: люди під завалами будинків (фото)

Рятувальники розбирають завали будинків і шукають людей

Вранці 16 липня російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетрощини. Окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Зазнала поранень жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

«Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування і шукають людей», – повідомив Резніченко.

Крім того, у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Постраждалих немає.

«На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.. Повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа.