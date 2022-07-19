Окупанти обладнали морг для своїх військових в окупованій Боровій

Російські війська дислокуються у багатьох населених пунктах громади та поблизу них

У тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових. Про це повідомила Борівська селищна рада.

Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

«На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів у боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій», – йдеться у повідомленні.

Станом на 18 липня, Борівська селищна територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією рашистів. За даними аеророзвідки, російські війська дислокуються у багатьох населених пунктах громади та поблизу них. Продовжується транзит ворожих військ через територію Борівщини. Ворог постійно зазнає втрат через вогневе ураження своєї техніки та живої сили.

На окупованій Борівщині, окрім гривні і рубля, з‘явилася ще одна одиниця розрахунку - дизельне пальне та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються.

Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.







