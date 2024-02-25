Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву

Українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції

Сили оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Землі селища межують із західними околицями міста Авдіївка, зокрема з Авдіївським коксохімом. Про це hromadske повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

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Як зазначається, українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції.

«Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони», – сказав Лиховій.

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Напередодні моніторингова платформа DeepState заявила, що війська РФ окупували Ласточкине.

Український військовий 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу.

Однак Генштаб ЗСУ зранку 25 лютого звітував, що українські військові за добу відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби росіяни завдали 2 авіаударів, 6 ракетних ударів, провели 59 бойових зіткнень та здійснили 951 артобстріл.

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За даними «Таврії», загальні втрати військ РФ у живій силі минулої доби становили 284 людини та 22 одиниці техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 ББМ, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Також нейтралізовано або знищено 212 БпЛА різних типів.