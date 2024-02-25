Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
Біля Ласточкиного Тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції

Сили оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Землі селища межують із західними околицями міста Авдіївка, зокрема з Авдіївським коксохімом. Про це hromadske повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Як зазначається, українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції.

Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву фото 1

«Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони», – сказав Лиховій.

Напередодні моніторингова платформа DeepState заявила, що війська РФ окупували Ласточкине

Український військовий 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу.

Однак Генштаб ЗСУ зранку 25 лютого звітував, що українські військові за добу відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби росіяни завдали 2 авіаударів, 6 ракетних ударів, провели 59 бойових зіткнень та здійснили 951 артобстріл.

За даними «Таврії», загальні втрати військ РФ у живій силі минулої доби становили 284 людини та 22 одиниці техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 ББМ, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Також нейтралізовано або знищено 212 БпЛА різних типів.

 

 

Теги: Генштаб Айдар військові Авдіївка танки втрати ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики повідомлять, що окупанти продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку
DeepState: Окупанти захопили Ласточкине, що біля Авдіївки
Вчора, 22:12
24 лютого російські військові оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
Сьогодні, 07:52
Мапа просувань окупантів у селах Ласточкине і Роботине
Bild: Росіяни ввійшли до Ласточкиного та Роботиного
Сьогодні, 12:20

Події в Україні

Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон
Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
Військові зможуть керувати дронами, будучи далеко від фронту: подробиці
Військові зможуть керувати дронами, будучи далеко від фронту: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
29K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
26K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
16K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
13K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
12K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua