Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак окупантів

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що протягом 24 лютого українські військові відбили низку атак у районі селища Ласточкине Донецької області, що неподалік міста Авдіївка. Росіяни та деякі незалежні аналітики стверджували, що українські сили відійшли від Ласточкиного. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Напередодні російські військові Telegram-канали заявили про захоплення Ласточкиного. Крім того, військовий 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу. Також про це писала українська онлайн-платформа DeepState (аналітика внутрішньодержавної та міжнародної ситуації).

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Карта DeepState станом на вечір 25 лютого 2024 року скріншот

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Генштаб доповів про ситуацію за різними напрямками фронту.

Раніше ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення, а також зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники 3-ї окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців у полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тис. окупантів і сотні танків.