DeepState: Окупанти захопили Ласточкине, що біля Авдіївки

Аналітики повідомлять, що окупанти продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку

Генштаб Збройних сил України наразі не коментував ситуацію

Російські окупанти захопили село Ласточкине, розташоване поблизу Авдіївки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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За їхніми даними, російські загарбники окупували Ласточкине та продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

Водночас Генштаб Збройних сил України наразі не коментував ситуацію.

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У вечірньому зведенні Генерального штабу 24 лютого лише зазначається, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська окупували Побєду на Донеччині.

Нагадаємо, триває 731-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.