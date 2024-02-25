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Bild: Росіяни ввійшли до Ласточкиного та Роботиного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Bild: Росіяни ввійшли до Ласточкиного та Роботиного
Мапа просувань окупантів у селах Ласточкине і Роботине
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Останнім часом, за оцінками німецького аналітика, окупанти знову захопили більшу частину Роботиного

Російські війська ввійшли до селища Ласточкине на Донеччині та села Роботине в Запорізькій області.  Про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.  

Експерт зіставив відеозаписи з фронту з мапою місцевості і дійшов висновку, що в Запорізькій області російська армія продовжує ліквідацію виступу навколо Роботиного. Останнім часом окупанти знову захопили більшу частину села. 

«Кілька тисяч українських солдатів загинули під час звільнення цього села минулого року. А кілька тисяч росіян загинули у боях за нього у червні-серпні 2023 року», – припускає Репке.

Крім того, за оцінками аналітика, на Донеччині російські війська увійшли до селища Ласточкине, що розташоване за 2 км на захід від Авдіївки, недавно захопленої окупантами. Раніше ЗСУ відступили із села Степове на тому ж напрямку.

За підрахунками Репке, за останні чотири дні України втратила чотири села на різних ділянках фронту. 

Зазначимо, що Генштаб наразі ці припущення не коментував.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом 24 лютого українські військові відбили низку атак у районі селища Ласточкине Донецької області, що неподалік міста Авдіївка. Росіяни та деякі незалежні аналітики стверджували, що українські сили відійшли від Ласточкиного. 

Раніше ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки.

Як відомо, у ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення, а також зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

До слова, триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

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Теги: війна Донеччина Запорізька область фронт

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