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Олексій Резніков написав листа Санті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Олексій Резніков написав листа Санті
Резніков звернувся до Санти
фото: скріншот із відео

Міністр оборони звернувся до Санти заради українських дітей

Міністр оброни України Олексій Резніков написав листа Санті. Відповідне відео поширило Міністерство оборони України.

Міністр, зокрема, зазначив, що просить не для себе.

«Я маю надію, що ми знову отримаємо від тебе більше важливих подарунків. Я навіть не писатиму наш вішліст – ти дуже добре знаєш чого ми передовсім потребуємо. Я не прошу це для себе, але заради українських дітей, щоби в наступному році вони могли відсвяткувати Різдво і Новий рік у спосіб задуманий тобою», – написав Рєзніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих.

Теги: Олексій Резніков відео

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