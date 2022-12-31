Міністр оборони звернувся до Санти заради українських дітей

Міністр оброни України Олексій Резніков написав листа Санті. Відповідне відео поширило Міністерство оборони України.

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Міністр, зокрема, зазначив, що просить не для себе.

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«Я маю надію, що ми знову отримаємо від тебе більше важливих подарунків. Я навіть не писатиму наш вішліст – ти дуже добре знаєш чого ми передовсім потребуємо. Я не прошу це для себе, але заради українських дітей, щоби в наступному році вони могли відсвяткувати Різдво і Новий рік у спосіб задуманий тобою», – написав Рєзніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих.