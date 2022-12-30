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На скільки ракетних атак ще спроможна Росія – оцінка Резнікова

Юрій Лящук
glavcom.ua
На скільки ракетних атак ще спроможна Росія – оцінка Резнікова
Для відновлення бойового потенціалу окупантам необхідно від тижня до 10 днів
фото з відкритих джерел

Росіянам цього року вистачить ракет ще на одну-дві ракетні атаки

Російські військові можуть ще завдати удару по території України до кінця 2022 року. Але для накопичення спорядження їм потрібен час від тижня до 10 днів. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю порталу Lb.ua.

Так, міністр ствердно відповів на питання, чи можна вважати, що росіянам цього року вистачить ракет ще на одну-дві ракетні атаки, а після цього їхній глобальний потенціал буде вичерпано. Резніков зазначив, що росіяни вже почали використовувати свій критичний запас ракет «Іскандер» та «Кинджал».

За його словами, росіяни до кінця цього року можуть здійснити по Україні одну-дві атаки формату «ракети+дрони іранські» або «дрони+ракети». Однак для відновлення свого бойового потенціалу окупантам необхідно від тижня до 10 днів.

«Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо. Плюс вони проводять розвідку, дорозвідку, замовляють космічні супутники, шукають, де наша ППО», – сказав Резніков.

Міністр відзначив, що українські Повітряні сили роблять свою роботу філігранно. В той же час вони не стоять на місці і це не дає ворогу можливості їх відстежити.

«Ні, вони теж змінюють позиції, дзуськи їм знайтися. Це теж не просто так. Тому в цьому році загроза одного удару є», – підкреслив він.

Відзначимо, інтерв’ю міністра відбувалось у вівторок, 27 грудня.

Нагадаємо, Олексій Резніков терміново звернувся до росіян через криваві плани Кремля.

Раніше міністр оборони України розповів, скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні.

Також Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія.

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Теги: росія війна обстріл Україна Олексій Резніков ракета

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