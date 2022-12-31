Головне за ніч: термінове звернення Резнікова до росіян та успіхи ЗСУ на фронті

Росія на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків

«Главком» зібрав головні новини ночі 31 грудня. У п'ятницю ввечері міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських громадян. Також Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті.

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Резніков терміново звернувся до росіян через криваві плани Кремля

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих.

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Резніков наголосив, що у жителів великих російських міст є тиждень часу для здійснення вибору, адже російська влада планує закрити кордони для чоловіків та оголосить воєнний стан, почавши чергову хвилю мобілізації.

«Тисячі росіян, мобілізованих восени, вже загинули. Багато тисяч стали інвалідами. Тільки заради того, щоб захистити цих злочинців», – сказав Резніков.

Також міністр оборони заявив, що кордони будуть закриті і в Білорусі, а місцеві воєнкоми будуть заходити в кожен дім потенційних солдат.

Олексій Резніков переконаний, що початковий замисел Кремля щодо захоплення України провалився, а керівництво Росії зазнало поразки, чим втратило свій авторитет у світі.

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«Керівництво РФ вже давно розуміє, що затія з війною проти України стала для них катастрофою. Саме в інтересах Росії якнайшвидше цю війну завершити, але вони не можуть вам у цьому зізнатись. Адже в такому випадку прийдеться за все відповідати», – додав Резніков.

Кріштіану Роналду шокував трансфером в саудівський клуб

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з «Аль-Насром». У складі саудівського клубу нападник гратиме під номером «7».

За інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до 2025 року.

Варто звернути увагу й на майбутні заробітки п'ятиразового володаря «Золотого м'яча». Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме $75 млн на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до $200 млн.

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Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили утримують свої позиції проти російських військ на сході Донбасу та роблять певні успіхи у деяких районах. Про це Зеленський заявив, виступаючи у своєму нічному відеозверненні.

«Загалом ми тримаємо свої позиції. Є також деякі ділянки фронту, де ми трохи просуваємось», – сказав президент.

Він додав, що Київ посилив свої протиповітряні можливості та ще більше посилить їх у новому році, щоб захистити себе та весь європейський континент.

Росія маніпулює інформацією щодо запасу високоточних ракет

Російські запаси високоточного озброєння вже значною мірою витрачені. Для атак по Україні ворог використовує ракети, які нещодавно виготовив. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«РФ відчуває дефіцит, але все одно намагається робити вигляд, ніби має багато запасів. Якщо говоримо про можливість виробляти й поповнювати ці запаси – то вони не відповідають потребам на фронті», – вказав він.

Юсов пояснив, що окупанти виготовляють «Калібри» та одразу ж використовують їх для терористичних атак по енергетичній інфраструктурі, щоб підтримати психологічну операцію й переконати у наявності великих запасів високоточного озброєння.

«Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт. А стратегічні запаси закінчуються, ці запаси становлять вже менше 30% від загальної кількості», – підсумував розвідник.