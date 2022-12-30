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Резніков терміново звернувся до росіян через криваві плани Кремля (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Резніков терміново звернувся до росіян через криваві плани Кремля (відео)
Резніков закликав росіян уникати мобілізації
фото: скріншот з відео

Росія на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих. Відповідне відеозвернення з'явилось на Військовому телебаченні України.

Резніков наголосив, що у жителів великих російських міст є тиждень часу для здійснення вибору, адже російська влада планує закрити кордони для чоловіків та оголосять воєнний стан та почнуть чергову хвилю мобілізації.

«Тисячі росіян, мобілізованих восени, вже загинули. Багато тисяч стали інвалідами. Тільки заради того, щоб захистити цих злочинців», – сказав Резніков.

Також міністр оборони заявив, що кордони будуть закриті і в Білорусі, а місцеві воєнкоми будуть заходити в кожен дім потенційних солдат.

Резніков нагадав про шалені втрати Росії у війні проти України.

«Безповоротні втрати російської армії складають вже більше 100 тис. осіб. Щоб відшкодувати ці втрати вже була проведена перша хвиля мобілізації, хоча ще влітку російська влада категорично її заперечувала», – додав Резніков.

Міністр оборони нагадав, що російські військові вже пів року безуспішно штурмують невелике місто в Донецькій області – Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдат.

Олексій Резніков переконаний, що початковий замисел Кремля щодо захоплення України провалився, а керівництво Росії зазнало поразки, чим втратило свій авторитет у світі.

«Керівництво РФ вже давно розуміє, що затія з війною проти України стала для них катастрофою. Саме в інтересах Росії якнайшвидше цю війну завершити, але вони не можуть вам у цьому зізнатись. Адже в такому випадку прийдеться за все відповідати», – додав Резніков.

На думку українського політика, російська влада намагається захистити лише власні інтереси у війні з Україною, а до звичайних людей їм немає жодної справи.

«Тисячі росіян, мобілізовані восени, вже загинули, багато тисяч стали інвалідами тільки заради того, щоб захистити цих злочинців. Більше жодних цілей у Кремля в цій війні немає», – сказав Резніков.

Резніков також запевнив, що громадяни Росії, які не брали участь у воєнних діях, не будуть відповідати перед законом: вони заплатять лише власним комфортом та матеріальними благами. Під трибунал підуть лише воєнні злочинці.

Міністр оборони додав, що українці не відступлять, адже вони захищають свою землю, своїх рідних та свої будинки. Тому росіянам необхідно уникати мобілізації будь-яким способом.

Раніше Резніков розповів, скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні.

Також Олексій Резніков повідомив, скільки українських дітей депортувала Росія.

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Теги: росія війна мобілізація Україна Олексій Резніков

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