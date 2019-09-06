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    На Львівщині водій позашляховика влаштував криваву ДТП, збивши пішоходів та велосипедиста

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    <p>69-річний водій позашляховика &laquo;Мерседес&raquo; загинув</p> - На Львівщині водій позашляховика влаштував криваву ДТП, збивши пішоходів та велосипедиста

    69-річний водій позашляховика «Мерседес» загинув

    Фото: патрульна поліція Львівської області

    Аварія сталася на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве

    На Львівщині сталася трагічна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули і двоє травмовані.

    Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

    Аварія сталася близько 15:45 у п'ятницю, 6 вересня, на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве Мостиського району.

    69-річний водій позашляховика «Мерседес» спочатку скоїв наїзд на двох пішоходів, потім - на велосипедиста. Після цього автомобіль з'їхав з дороги в кювет.

    Унаслідок наїзду велосипедист помер від отриманих травм, також загинув водій автомобіля.

    Пішоходів госпіталізували до Мостиської районної лікарні.

    Поліція з’ясовує причини ДТП.

    Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).

    На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей, які  їхали на виступ до польського Кракова.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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