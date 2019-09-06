На Львівщині водій позашляховика влаштував криваву ДТП, збивши пішоходів та велосипедиста
69-річний водій позашляховика «Мерседес» загинув
Аварія сталася на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве
На Львівщині сталася трагічна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули і двоє травмовані.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.
Аварія сталася близько 15:45 у п'ятницю, 6 вересня, на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве Мостиського району.
69-річний водій позашляховика «Мерседес» спочатку скоїв наїзд на двох пішоходів, потім - на велосипедиста. Після цього автомобіль з'їхав з дороги в кювет.
Унаслідок наїзду велосипедист помер від отриманих травм, також загинув водій автомобіля.
Пішоходів госпіталізували до Мостиської районної лікарні.
Поліція з’ясовує причини ДТП.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).
На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей, які їхали на виступ до польського Кракова.
Джерело: Інтерфакс-Україна