На Львівщині водій позашляховика влаштував криваву ДТП, збивши пішоходів та велосипедиста



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69-річний водій позашляховика «Мерседес» загинув Фото: патрульна поліція Львівської області

Аварія сталася на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве

На Львівщині сталася трагічна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули і двоє травмовані.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

Аварія сталася близько 15:45 у п'ятницю, 6 вересня, на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве Мостиського району.

69-річний водій позашляховика «Мерседес» спочатку скоїв наїзд на двох пішоходів, потім - на велосипедиста. Після цього автомобіль з'їхав з дороги в кювет.

Унаслідок наїзду велосипедист помер від отриманих травм, також загинув водій автомобіля.

Пішоходів госпіталізували до Мостиської районної лікарні.

Поліція з’ясовує причини ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).

На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей, які їхали на виступ до польського Кракова.

Джерело: Інтерфакс-Україна