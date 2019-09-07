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    ЗМІ: З «Лефортово» виїхали три пасажирських автобуси, у яких можуть бути українці

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    За повідомленням російських медіа, у &laquo;Лефортово&raquo; розпочалася операція з обміну ув'язненими - ЗМІ: З «Лефортово» виїхали три пасажирських автобуси, у яких можуть бути українці
    За повідомленням російських медіа, у «Лефортово» розпочалася операція з обміну ув'язненими
    Фото: Укрінформ

    Російські ЗМІ повідомляють про початок операції з обміну в’язнями

    В Москві з СІЗО «Лефортово» виїхали три великих пасажирських автобуси в супроводі автомобілів ФСБ і ДПС. В автобусах, з великою ймовірністю, перебувають українські військові, яких країна-агресор обвинувачує у порушенні свого державного кордону. Про це повідомляє пропагандистське інформагентство «РИА Новости» з місця подій, зазначаючи, що ідеться про військових, про звільнення яких сторони вели переговори.

    Напередодні адвокат Марк Фейгін повідомляв, що російські медіа днюють і ночують біля СІЗО «Лефортово», що підтверджує факт підготовки до обміну в’язнями.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

    Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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    Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

    Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

    Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

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