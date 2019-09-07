Трьох засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» етапували в російські колонії



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Зеври Абсеітова відразу після прибуття в колонію посадили в штрафний ізолятор на невизначений час

Трьох засуджених у Росії за першою бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» кримських татар Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в місця відбування покарання.

Про це «Крим.Реалії» повідомив Рустем Кямілев.

Абстеітов буде відбувати свій термін у колонії №1 в селі Кочубеївське Ставропольського краю Росії. Мамутов і Меметов, згідно з розподілом, потрапили в колонію №11 міста Михайловськ, також у Ставропольському краї Росії.

Зеври Абсеітова відразу після прибуття в колонію посадили в штрафний ізолятор на невизначений час. Двоє інших ув'язнених на даний момент знаходяться в карантині.

Місце знаходження ще одного засудженого у цій справі Рустема Абільтарова поки залишається невідомим. В останній раз його бачили в СІЗО П'ятигорська.

12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман-кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачено в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абильтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років колонії суворого режиму.