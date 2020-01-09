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    Події в Україні

    Ожеледиця і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 9 січня

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    9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ - Ожеледиця і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 9 січня
    9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ

    На дорогах, крім південних та центральних областей, сьогодні місцями ожеледиця

    У четвер, 9 січня, у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей України місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території опадів не очікується.

    Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру у Facebook.

    «9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західній частині подекуди ожеледь; на решті території без опадів.

    На дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленнні.

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    Температура сьогодні вночі 2-7° морозу, в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Раніше стало відомо, що  у четвер в Україну прийде атмосферний фронт

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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