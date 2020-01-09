Ожеледиця і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 9 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ

На дорогах, крім південних та центральних областей, сьогодні місцями ожеледиця

У четвер, 9 січня, у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей України місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території опадів не очікується.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру у Facebook.

«9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західній частині подекуди ожеледь; на решті території без опадів.

На дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленнні.

Температура сьогодні вночі 2-7° морозу, в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Раніше стало відомо, що у четвер в Україну прийде атмосферний фронт