У Київ іде дощ із мокрим снігом



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Вдень очікуються до +2 градусів тепла

У четвер, 9 січня, Київ перебуватиме під впливом атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 9-го січня очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0+2 градуси», - написала вона.

Вона додала, що дощ та мокрий сніг очікуються на Заході, Півночі та у центральній частині України. Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою.

За її словами, разом із атмосферним фронтом іде зміна атмосферного тиску, що відчують на собі усі метеозалежні.

Також Діденко повідомила, що надалі тепла погода в Україні триватиме.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

А народний синоптик Леонід Горбань заявляє, що зима буде холодною і з частими снігопадами, весна пізньою, але травень «літнім», літо – спекотним і дощовим, крім серпня, який «відпрацює» за останні два місяці, а осінь – ранньою та з одним бабиним літом на початку жовтня.