Синоптик попередила українців про погіршення погоди (карта)



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Діденко зазначила, що йде зміна атмосферного тиску, тож метеозалежим треба звернути особливу увагу на самопочуття

У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Відповідно, усі метеозалежні - залягайте або вдома на диванах або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску», - зазначила синоптик.

Діденко додала, що Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Температура повітря найближчої ночі буде невисокою, -2-7 градусів, а завтра вдень потепліє знову до 2 морозу - 3 тепла.

У Києві 9-го січня очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0+2 градуси.

«Надалі тепла погода в Україні триватиме», - підсумувала синоптик.