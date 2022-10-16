Переплутали: на Прикарпатті поховали військового, а він виявився живим

Військовий подзвонив рідним через кілька днів після свого похорону

На Прикарпатті сталас дивна історія. Мешканці Івано-Франківської області похоронили сина-військовослужбовця, а через кілька днів стало відомо, що він живий. Про це розповів журналіст Андрій Сеньків.

«Син мого односельчанина жив на Франківщині. Пішов воювати. Сім‘ї повідомили, що загинув. Похоронили. Через кілька днів після похорону він подзвонив. Поранений, але живий. Виявилося, шо загиблий був одягнений в одяг цього чоловіка з Франківщини. Там були і його документи», – йдеться у повідомленні.

До слова, співвідношення втрат з-поміж українських захисників та російських солдатів на півдні складає приблизно 1 до 6,5.

Україна не розголошує інформацію про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

На початку червня, за даними президента, щодня гинули приблизно 60-100 українських військових, ще 500 – зазнавали поранень. Уже 22 липня Зеленський казав, що щоденні втрати скоротилися до 30 загиблих і 250 поранених завдяки озброєнню від партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявив про «майже 9 тисяч героїв, які загинули», однак не уточнив, за який період ця цифра. А 23 вересня Зеленський розповів, що українських військових загинуло у 5 разів менше, ніж російських. Станом на тоді Росія втратила приблизно 56 тисяч своїх солдатів.