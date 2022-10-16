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Вже 65 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Вже 65 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
фото з відкритих джерел

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 тисяч рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2529 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 1589 (+7) од.;
  • реактивні системи залпового вогню – 365 (+0) од.;
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 186 (+0) од.;
  • літаків – 268 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 242 (+0) од.;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0);
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. 

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: окупанти війна Генштаб втрати

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