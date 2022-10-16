Вже 65 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 тисяч рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2529 (+5) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од.;

артилерійських систем – 1589 (+7) од.;

реактивні системи залпового вогню – 365 (+0) од.;

засоби протиповітряної оборони ‒ 186 (+0) од.;

літаків – 268 (+0) од.;

гелікоптерів – 242 (+0) од.;

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14);

крилаті ракети ‒ 316 (+0);

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од.;

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.