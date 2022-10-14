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Росія втратила багато техніки і не встигає поповнити запаси, – уряд США

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія втратила багато техніки і не встигає поповнити запаси, – уряд США
У Росії виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав
фото ілюстративне

США також зафіксували, що ще з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів

Від початку війни в Україні Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати. Про це йдеться у звіті уряду США, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту у РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

США також зафіксували, що ще з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Крім того, у Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

У звіті зауважується, що аби обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ «незаконно купувати західні технології і деталі». Росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.

За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші «вузькі місця» в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.

Теги: технології санкції росія Вашингтон боєприпаси

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