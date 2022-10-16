Маляр озвучила нові дані про втрати серед українських військових

У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

Співвідношення втрат з-поміж українських захисників та російських солдатів на півдні складає приблизно 1 до 6,5. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука.

«Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись», – пише Маляр.

За словами командувача, війська РФ вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час.

«Навпаки – треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі», – додала Маляр.

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Нагадаємо, від 14 лютого і станом на 16 жовтня війська РФ втратили по всій лінії фронту вже приблизно 65 тисяч солдатів.

Україна не розголошує інформацію про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

На початку червня, за даними президента, щодня гинули приблизно 60-100 українських військових, ще 500 – зазнавали поранень. Уже 22 липня Зеленський казав, що щоденні втрати скоротилися до 30 загиблих і 250 поранених завдяки озброєнню від партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявив про «майже 9 тисяч героїв, які загинули», однак не уточнив, за який період ця цифра. А 23 вересня Зеленський розповів, що українських військових загинуло у 5 разів менше, ніж російських. Станом на тоді Росія втратила приблизно 56 тисяч своїх солдатів.

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.